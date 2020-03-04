В Сургуте 5 марта ожидается ухудшение погоды: метель и порывы ветра до 18м/с

В четверг, 5 марта, в Сургуте ожидается ухудшение погоды. По данным гидрометеорологического бюро города, будет метель, сопровождаемая порывами ветра до 18м/с.
По прогнозу температура воздуха опустится до -12 градусов днем и до -19 градусов ночью. Однако, несмотря на холодную середину недели, к воскресенью прогнозируется потепление до -2 градусов.
Рекомендации от управления ГО и ЧС Сургута жителям города при непогоде:
- Не стойте под шаткими строениями и рекламными конструкциями, вывесками, а также не ходите под линиями электропередач.
- Если вас настигнет непогода, спрячьтесь в ближайшем помещении. На улицу без необходимости лучше не выходить.
- Закройте окна, люки, двери, уберите незакрепленные предметы с балконов.
- Машину спрячьте в гараж, не паркуйтесь под деревьями и шаткими строениями.
- Сохраняйте бдительность на дороге, водите аккуратно.