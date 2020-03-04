Власти Сургута будут штрафовать владельцев остановок, которые не чистят снег и наледь

Сургутская администрация будет штрафовать предпринимателей, остановочные павильоны которых не очищены от снега и наледи. Более того, власти готовы разрывать договоры аренды с владельцами остановок в случае невыполнения этого требования:

«Просим Вас активизировать работу по очистке от снега посадочных площадок, кровлю остановочных комплексов, пассажирских тамбуров от наледи и снега с вывозом на специализированные полигоны. В противном случае будут применяться меры административного воздействия, а также рассматриваться вопрос о расторжении договоров», - сообщает мэрия.

Напомним, жители Сургута борются с наледью на остановках, обращаясь напрямую к главе города. Также в Сургуте не работает приложение "Умный Транспорт", мэрия рассматривает вопрос о переходе на Яндекс.Транспорт.

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