​Жители Сургута помогут установить мировой рекорд

В мае в Сургуте и еще в 84 городах всех регионов страны пройдет марафон «ЗаБег», участники которого помогут установить мировой рекорд — самый крупный полумарафон с синхронным стартом.

Как отмечают организаторы, участие в забеге платное, но каждый участник получит медаль финишера, футболку и другие памятные вещи. Для бегунов, которыми могут быть профи, любители, новички и даже дети, а также болельщиков, готовят четыре дистанции, шоу-программу и сюрпризы на трассе. Например, краски холи, залпы конфетти, переводные тату, надувные палки-стучалки, поролоновые ладони, а местами и крио-пушки.