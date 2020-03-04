​5 марта жителей Сургута проконсультируют специалисты фонда капремонта

В четверг, 5 марта, в Сургуте состоится разъяснительная встреча по личным вопросам жителей со специалистами Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

«На личных приемах специалисты Югорского фонда капитального ремонта смогут напечатать собственникам квитанцию для оплаты взносов, пояснить, как образовалась задолженность, сделать выписки с лицевых счетов, рассказать, где можно оплатить взносы на капремонт и как узнать номер своего лицевого счета», - сообщается на сайте городской администрации.

Регулярные встречи специалисты фонда организуют, потому что в Сургуте нет представительства организации, а у плательщиков взносов на капремонт регулярно возникают вопросы. В марте личные приемы сургутян будут проведены дважды.