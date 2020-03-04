​Пока неизвестно, когда в Сургуте заработает сайт и приложение по отслеживанию общественного транспорта

В Сургуте уже несколько дней не работает сайт surgutbus.ru и приложение «Умный транспорт», где жители города могут следить за движением городского общественного транспорта.

Сбой произошел на московских серверах, и пока попытки восстановить работу не увенчались успехом. Когда система заработает — не прогнозируется.

Как рассказал корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС советник главы Сургута Александр Оверчук, администрация держит ситуацию на контроле и уже думает над «запасным» вариантом: «Мы рассматриваем вопрос перехода к другому федеральному агрегатору транспортного приложения — «Яндекс.Транспорт».