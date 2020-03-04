Актер из Сургута стал лучшим Дедом Морозом в мире

Актер сургутского театра «Петрушка» Анатолий Лупашко, выступающий в образе Деда Мороза, победил на международном фестивале «Зимняя сказка» в Болгарии. Он занял сразу два первых места, выиграв в номинациях «Лучший Дед Мороз» и «Приз зрительских симпатий».

«Мы ни на минуту не сомневались в твоей победе! Лучше тебя теперь нет в Мире!», - пишет «Петрушка».

Фестиваль проходил на горнолыжном курорте Пампорово с 24 января по 2 марта. Победитель конкурсной гонки вернулся в Сургут лишь накануне и предстанет перед публикой уже завтра, чтобы подробнее рассказать об итогах соревнований.

Отметим, среди югорчан есть победители и в других номинациях. Так, Анастасия Захарова и Александр Скавыша из Урая стали лауреатами в номинациях «Лучшая Снегурочка» и «Лучшая игровая программа» соответственно.

Напомним, сургутский Дед Мороз признан лучшим в России по итогам соревнований 2018 года. Читайте также интервью СИА-ПРЕСС с лучшим Дедом Морозом Анатолием Лупашко: «Волшебником быть непросто».