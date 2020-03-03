​Сургутское общество слепых попросило подарить им несколько музыкальных инструментов для выступлений

Руководитель Сургутского городского общества слепых Геннадий Моисеев попросил жителей города подарить их коллективу несколько музыкальных инструментов, а именно – баян, трубу и саксофон, причем они могут быть не новыми. Об этом рассказал у себя в соцсетях депутат думы Югры Ринат Айсин, к которому на прием пришел Геннадий Кузьмич.

«Данное общество существует уже длительное время, люди с ограниченными возможностями по зрению создали свой музыкальный коллектив и даже принимают участие в различных конкурсах и смотрах на городском и окружном уровнях, – рассказывает парламентарий. – Хочу обратиться к своим подписчикам, если у кого-то из вас есть дома или на предприятии, где вы трудитесь, такие музыкальные инструменты, то общество слепых их примет в дар с огромной благодарностью».

Если у вас есть возможность сделать такой подарок сургутским общественникам – это можно сделать через помощника Айсина по телефону 90-15-26.