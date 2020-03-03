​В Сургуте объявлен аукцион ценой в 135 млн рублей на большой проект благоустройства полуострова СурГУ

Крупный аукцион на выполнение благоустройства полуострова, на котором располагается СурГУ, объявлен городской администрацией. Его максимальная цена – 135 млн рублей. Победитель должен будет на 3 гектарах земли, примыкающей к Сайме, навести порядок, проложить дорожки, установить малые архитектурные формы, смонтировать освещение и видеонаблюдение, и многое другое. Все это нужно будет закончить к октябрю 2021 года.

Сам аукцион пройдет через неделю, 11 марта. Победителю предстоит доказать серьезность своих намерений исполнить контракт и внести обеспечительный платеж в виде 20,2 млн рублей.

Напомним, что параллельно идет обустройство центральной площади города, которая находится напротив «Газпром трансгаз Сургута» – где раньше располагались парковки газовиков. Работы там начались в 2019 году и завершатся в этом году, общая сумма инвестиций составит порядка 90 млн рублей.