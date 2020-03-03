​В Сургутском районе эвакуировали больницу из-за мужчины, приехавшего из Вьетнама с признаками простуды

Сегодня, 3 марта, в поселке Белый Яр Сургутского района эвакуировали районную поликлинику, расположенную на улице Лесной. В медицинском учреждении объявили карантин, из-за мужчины, который обратился с признаками простуды. Отмечается, что пациент недавно вернулся из Вьетнама.

«Пациент обратился с признаками простудного заболевания. В процессе опроса выяснилось, что он недавно прибыл из Вьетнама, где были зафиксированы случаи коронавируса. В таких случаях медучреждение обязано выполнить предписанную Минздравом инструкцию. Соответственно пациенты больницы были временно изолированы и будут наблюдаться в течение двух недель», — рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС специалист по связям с общественностью Сургутской районной поликлиники Наталья Тагирова.

Также она пояснила, что до информации о результатах анализов нельзя сказать о подозрении на коронавирус. Их будут собирать специалисты инфекционного отделения Сургутской окружной клинической больницы, а после направят в учреждение «Вектор» в Новосибирск — это единственное место в стране, где принимают такие анализы.

Фото: vk.com/4p_surgut.

Стоит отметить, что по информации Всемирной организации здравоохранения, коронавирус (COVID‑19) — это опасное инфекционное заболевание. До вспышки инфекции в Китае в декабре 2019 года о новом вирусе ничего не было известно.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, чтобы защитить себя от вирусов, необходимо соблюдать некоторые правила: мыть руки, избегать контактов с кашляющими людьми, вести здоровый образ жизни, пить больше воды, проветривать помещения, реже ходить в людные места, использовать маски. При первых признаках простуды необходимо обращаться к врачу.