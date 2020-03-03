​Жители Сургута борются с наледью на остановках с помощью главы города

Жители Сургута жалуются главе города Вадиму Шувалову на то, что на остановках общественного транспорта очень скользко. Местами наледь несет реальную опасность для жизни и здоровья горожан. На одной из остановок после многочисленных просьб навели порядок. Об этом сообщается на странице градоначальника в соцсетях.

«Получил много жалоб, что на остановке УБР со стороны Меркурия нарос ледяной, скользкий склон в сторону дороги. Спасибо, что пишете о подобных случаях. Это была действительно опасная наледь, которая могла стать причиной трагических случаев. Мы разбили лёд на остановке и привели её в порядок. Теперь она безопасна», - говорится в посте.

Подписчики Вадима Шувалова, комментируя новость, рассказали, что такая проблема характерна для остановок и тротуаров в разных частях города. «Вадим, Николаевич почти на всех остановках и тротуарах настоящий каток, когда приведёте все в порядок? На Первопроходцев на тротуаре делают ступеньки, снег не убирают, а деньги за ЖКУ дерете регулярно. Что происходит и как долго будет продолжаться», - написал Виктор А. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранена – прим.ред.). «Так по городу много где лёд сплошной, что идти не возможно. На киртбая например, возле поликлиники со стороны женской консультации, очень страшно идти там . Я беременна и срок большой, сегодня еле шла там с мыслью как бы не упасть!», - пожаловалась Анита М.

Стоит отметить, что минувшая зима характеризовалась переменчивой погодой и обильными снегопадами, что добавило работы коммунальщикам.

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