​В Сургуте утвержден проект планировки нового въезда в город со стороны Белого Яра

Сегодня, 2 марта, в Сургуте был утвержден проект планировки улицы 4 «З», которая пройдет от Югорского тракта к дороге на Белом Яру. Соответствующее постановление сегодня подписал глава Вадим Шувалов, оно было опубликовано на сайте администрации города.

Эта дорога должна стать еще одним въездом в город с западной стороны – пока попасть в Сургут в той части города можно только через Тюменский тракт. Дорогу 4 «З» администрация города обещала жителям железнодорожного микрорайона и ПИКС в ходе переговоров о будущем автовокзале.

Когда сургутяне узнали о том, что этот объект собираются поставить на месте «квадратного леса» прямо на Тюменском тракте, они возмутились и воспротивились, так как это, по их мнению, усугубило бы транспортный коллапс, творящийся в том районе буквально каждый вечер. Тогда власти обещали в ближайшее время завершить проект и приступить к строительству новой дороги, которая свяжет Югорский тракт (возле «Снежинки») с Белым Яром и разгрузит единственный въезд в город. Работы по этому участку должны начаться в этом году, завершатся они в течение примерно двух лет.

Кроме того, замглавы города Алексей Жердев в ходе разговоров с жителями обещал рассмотреть варианты продления улицы Киртбая, чтобы она тоже вела к новому выезду из города в сторону Нефтеюганска.