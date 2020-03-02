​В Сургуте завершилось голосование за благоустройство одного из четырех парков в городе. На победителя дадут федеральные деньги

В Сургуте завершилось рейтинговое голосование, в котором жители города определяли приоритетный проект по благоустройству в 2021 году. Выбрать можно было один из четырех объектов: сквер на улице Республики (там, где раньше стоял тубдиспансер), а также парки в 38-м, 43-м и 20А микрорайонах. Лидером оказался парк в микрорайоне 20А, он будет построен первым, а остальным придется немного подождать.

Удивительно еще и то, что на этот раз количество сургутян, принявших участие в голосовании, преодолело необходимый порог, чтобы город получил федеральную субсидию на выполнение проекта. «В Сургуте достигнут нужный показатель вовлеченности населения в вопросы благоустройства, который указан в паспорте федерального проекта «Жилье и городская среда» и равен 12 процентам трудоспособного населения с 14 лет, а это 35 тысяч человек. Мы учитываем результаты и отбора предложений, и рейтингового голосования. Сургут является абсолютным лидером по числу проголосовавших в округе», – приводит пресс-служба администрации слова начальника управления по природопользованию и экологии Наиля Шарипова.

Площадь будущего нового парка в микрорайоне 20А – 40 тысяч квадратных метров. Он будет расположен между улицами Университетской и 30 лет Победы. В парке проложат дорожки, обустроят детские и спортивные площадки, сделают подсветку и поставят малые архитектурные формы. Работы начнутся в 2021 году.