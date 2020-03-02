​Студентов Сургута приглашают сдать кровь и получить памятные подарки

Со 2 по 6 марта в Сургуте пройдет акция «Неделя донорского совершеннолетия», в которой могут принять участие 18-летние школьники и студенты. Молодые люди смогут сдать кровь на базе Окружной станции переливания крови в Сургуте и филиалах в Нефтеюганске и Нижневартовске. За первую сдачу крови сотрудники станции выдадут памятные свидетельства о донорском совершеннолетии и сувенир с донорской символикой – обложку на студенческий билет.

Стоит отметить, что в прошлом году в акции приняло участие 49 студентов, которые суммарно сдали 13 литров крови.

Специалисты напоминают, что донорами могут стать люди весом не менее 55 килограмм. А также добавляют, что за два дня до сдачи крови необходимо придерживаться диеты: исключить жирное, соленое, копченое, кроме того, не употреблять спиртные напитки и медицинские препараты.

Медики уточняют, что перед первой сдачей крови — ее нужно сдать на обследования. А непосредственно в день сдачи иметь паспорт и флюорографию.