​В Сургуте мужчина, который избил горожанина в присутствии сына, избежит тюремного срока

В Сургуте специалисты Следственного комитета закончили расследование уголовного дела мужчины, которые обвиняется в нанесении побоев. Происшествие случилось 4 февраля рядом с домом на бульваре Писателей. По версии следствия, обвиняемый «используя малозначительный повод» избил руками и ногами мужчину в присутствии 11-летнего сына потерпевшего.

Однако наказания, предусмотренные уголовным кодексом, нападавшему не грозят — сотрудники правоохранительных органов просят суд о штрафе для обвиняемого. «Учитывая, что преступление отнесено к преступлениям небольшой тяжести, совершено впервые, указанный мужчина примерился с потерпевшим, компенсировал причиненный ему и его сыну моральный вред, принято решение о направлении материалов уголовного дела в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с назначением судебного штрафа», — поясняют в пресс-службе ведомства.