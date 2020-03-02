​В Югре граффити-художник выступил за легализацию уличного искусства (03.02.2020) - Новости Сургута
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​В Югре граффити-художник выступил за легализацию уличного искусства

Фото: vivacity.ru
Фото: vivacity.ru

Граффити-художник и дизайнер из Излучинска (Югра) Андрей Ольховский выступил за легализацию уличного искусства. Он предлагает создавать места свободного доступа для уличных художников во всех населенных пунктах. «Бетонные плиты или иные железобетонные конструкции от десяти метров в длину и от трех метров в высоту. Как турники для спортсменов, так и холсты для художников. Ведь это можно совместить. К примеру, баскетбольная площадка и арт-пространство. В статусе легального места для уличного творчества», — считает Ольховский.

Райтер заявил, что для уличных художников остро стоит вопрос выбора места для творчества: они вынуждены или согласовывать свои рисунки, соответственно угождать кому-то, либо, нарушая закон, рисовать на стенах то, что сами хотят.

По словам художника, в декабре 2019 года он уже отправил обращение в аппарат президента, где получил ответ от департамента культуры Москвы в виде постановления с перечнем требований и условий по нанесению и удалению рисунков на жилых домах и не жилых крупных объектов. «Ответ ожидаемый, проблема осталась», — считает художник.

Кроме того, в качестве позитивного примера Ольховский рассказал о мероприятии Valgalo Jam 5, проходившем в сентябре прошлого года в Сургуте при поддержке молодежного центра «Цвет». Тогда открылась первая граффити-стена в городе — однако официально ей этот статус так и не присвоили.


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Сегодня в 12:55, просмотров: 306, комментариев: 0


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