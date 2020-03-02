​Во время пожара в жилом доме в Сургуте пострадала женщина

В воскресенье, 1 марта, около 16.40 на улице Семена Билецкого в Сургуте произошел пожар в квартире на третьем этаже многоэтажки. Из здания самостоятельно эвакуировались 40 жильцов дома. Одна женщина пострадала.

«По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пострадала женщина, 1980 года рождения. Она спасена пожарными, передана в скорую с отравлением продуктами горения и лёгкими ожогами рук», - сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

На месте происшествия работали шесть пожарных расчетов. Справиться с огнем удалось за несколько минут. В одной из комнат квартиры на третьем этаже горела мебель. Ущерб от происшествия составил 50 тысяч рублей.