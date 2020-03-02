​В соцсетях рассказали о творящемся беззаконии в Центре профессиональной подготовки МВД в Сургуте

В паблике «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» опубликована жалоба на работу Центра профессиональной подготовки МВД в Сургуте. Пост, размещенный анонимно, написан от лица слушателей Центра. Они выражают недовольство руководством учебного заведения, методами обучения, квалификацией преподавателей, качеством оказания медпомощи и состоянием столовой.

В комментариях под постом пользователи встали на защиту Центра профподготовки и порекомендовали авторам жалобы в следующий раз предъявлять более конкретные претензии или снимать беззаконие на видео. «Че за вранье кого там на плацу держали в мороз? Если температура - 20 то постраение уже в расположении проходят. На счёт преподавателей тоже вранье наоборот считаю их всех очень грамотными, знают свой предмет который преподают. И кого там когда унизили тоже не понятно!!! Уважаемый аноним пишите по факту. И вообще если все то что вы написали правда, что скрываетесь под анонимом???? <…> Я там 5 месяцев и ни разу из того что написано, не было! Просто пусть пишут по факту как оно есть», - отметил под постом Алексей Вагитов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранена – прим.ред.).

Интересно, что подобная жалоба размещена в отзывах о Центре на сервисе «Яндекс.Карты». «Полный беспредел! Не каких знаний, одни наряды и уборка снега! Отношение к слушателям ниже плинтуса! Курсовые офицеры только петь могут и заставлять считать звезды на фотографиях. Столовая с тараканами, начальник цпп военный, очень далек до полиции. Преподаватели не знают нечего, только читают по бумажкам, но требует как от докторов наук!», - написал пользователь «Яндекса» Андрей Н.

В пресс-службе полиции округа сообщили корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС, что по факту публикации в паблике «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» будет проведена проверка.