​На трассе "Сургут - Нефтеюганск" несколько часов горел большегруз

​Как вывести детский хоккей из застоя

Коррупция в детском хоккее – это вообще трэш... Особенно жалко москвичей и питерцев. Родители и дети постоянно находятся в диком напряжении. А вдруг посадят на скамейку или переведут в четвертую пятерку