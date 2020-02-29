​На трассе "Сургут - Нефтеюганск" несколько часов горел большегруз

На трассе "Сургут - Нефтеюганск" загорелся большегруз.
По данным очевидцев, фура горит районе кафе «Релакс».
В обе стороны автомобильное движение на несколько часов буквально остановилось - образовался многокилометровой затор.
Возгорание тушили несколько пожарных расчетов. Огнем был охвачен весь грузовик.
По данным паблика "Это Юганск, детка!", пострадавших нет. Информацию подтверждает главный врач Нефтеюганской станции скорой помощи Александр Мошкин.
Причина возгорания большегруза устанавливается.