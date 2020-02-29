В Сургуте жительница города попала в полицию за сон в сугробе

В Сургуте накануне, 28 февраля, жительница города попала в полицию за сон в сугробе.

Как сообщает местный паблик "К-Информ", женщина спала в сугробе в одном из дворов на улице 50 лет ВЛКСМ. "Прохожий решил ей помочь, но она ответила агрессией. Пришлось вызывать полицию», - пишет автор поста.

Судя по видео, сургутянка была пъяна, она сопротивлялась и просила стражей правопорядка отпустить ее, но бесупешно.

Пользователи соцсети в комментариях пошутили, что тоже бы были агрессивны, если бы кто-нибудь нарушил их сон.