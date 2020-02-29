В Сургуте будут внедрять интеллектуальные транспортные системы*, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением. На эти цели Югре с 2020 по 2022 год будет выделено 240 миллионов рублей из федерального бюджета.

"По 80 миллионов рублей ежегодно – для внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек", - рассказал на заседении окружного правительства первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин.

Внесение изменений в порядок формирования и использования бюджетных ассигнований регионального дорожного фонда происходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

*Интеграция современных информационных и коммуникационных технологий и средств автоматизации с транспортной инфраструктурой, транспортными средствами и пользователями, ориентированная на повышение безопасности и эффективности транспортного процесса.