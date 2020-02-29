Администрация Сургута напоминает жителям города, по каким правилам во дворах проводится уборка снега

В Сургуте с 2017 года действуют определенные правила уборки снега. О них жителям городаа напоминает адинистрация на сайте муниципалитета:

Механизированная уборка снега должна производиться в течение десяти суток после выпадения снега слоем 8 см и более (согласно данным гидрометеопоста города), но не реже одного раза в течение календарного месяца;

При расчистке проездов придомовых территорий можно оставлять слой снега до 5 см для образования ровной плотной снежной корки, при этом не должна остаться колея;

Снег, собираемый во дворах, разрешается складировать на газонах и на свободных территориях при обеспечении беспрепятственного и безопасного движения автомобилей и пешеходов, сохранения зеленых насаждений. Запрещено складировать снег на детских, спортивных площадках, зонах отдыха, МАФ;

Вывоз валов снега с придомовых территорий на полигоны для его утилизации должен осуществляться в течение семи календарных дней с момента складирования.

Работы по механизированной уборке дворов управляющими компаниями должны проводиться по графику один раз в месяц (то есть шесть раз в течение холодного периода с 16 октября по 15 апреля).