​Дольщики Сургута пообещали организовать пикеты в Москве, если их застройщика не признают банкротом

Дольщики дома №2 ЖК «Любимый» в Сургуте пообещали организовать пикеты у администрации президента, министерства строительства и генеральной прокуратуры в Москве, если их застройщика – ООО «ДЭП» – не признают банкротом в ближайшее время. Судебное заседание по этому поводу состоится 10 марта.

Как сами дольщики рассказали СИА-ПРЕСС, банкротство изначального застройщика их дома требуется для передачи их проблемы в Фонд защиты прав дольщиков, так как «ДЭП» отчислял деньги в компенсационный фонд этой структуры.

«Весь наш дом находится в надежде, что наконец-то нашего застройщика признают банкротом, фонд займется нами и больше не придется выходить на улицы города и проводить одиночные пикеты», – заявляют представители инициативной группы. Однако они считают, что руководитель «ДЭП» Андрей Копайгора против банкротства его фирмы, и это может затянуть процесс решения их проблемы.

«Неужели будет очередной перенос дела? Если такое случится, мы официально заявляем, что наши пикеты продолжатся в Москве, у здания администрации Президента В.В. Путина, Минстроя и Генпрокуратуры», – резюмируют сургутяне.