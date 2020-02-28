​Кукольный театр «Петрушка» в Сургуте переедет из «Авроры» на новое место (02.28.2020) - Новости Сургута
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​Кукольный театр «Петрушка» в Сургуте переедет из «Авроры» на новое место

Фото И.Швец
Фото И.Швец

Кукольный театр «Петрушка» переедет из аварийного здания бывшего кинотеатра «Аврора» на новое место временного пребывания – это пристрой к торговому центру «Сибирь». Об этом СИА-ПРЕСС рассказала директор театра Алена Блинова. До момента, пока «Петрушке» построят или оборудуют окончательную площадку, коллектив разместится в цоколе и на первом этаже «Сибири», на общей площади в 1 150 квадратных метров. Там, в зависимости от паспорта безопасности, который еще предстоит получить, театр планировал разместить зал для малышей на 50 мест. Переезд должен состояться до 1 апреля.

В качестве возможных площадок театр и городская администрация рассматривали здания бывшего «Техноцентра» и бывшего «Сиббизнесбанка», но по разным причинам отклонили эти варианты.

Кукольный театр «Петрушка» провел в аварийном здании кинотеатра «Аврора» почти пять лет. Коллектив переехал туда после того, как долгосрочный арендатор здания, компания «Интеркино», вернуло «Аврору» городу. Все это время власти искали варианты либо полностью реконструировать здание, либо снести его и построить новое, либо найти для именитой труппы другое подходящее помещение, но долгое время это было безрезультатно.


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Сегодня в 19:05, просмотров: 94, комментариев: 0


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