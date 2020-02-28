У пенсионерки из Сургутского района изъяли более 900 литров паленого алкоголя

В поселке Федоровский (Сургутский район) полицейские изъяли 900 литров самодельного алкоголя у 68-летней женщины.

Как сообщает окружное управление МВД, пенсионерка сбывала продукцию через знакомых. За годы работы у нее сформировалась постоянно растущая клиентская база - люди рассказывали друг другу о возможности купить дешевый алкоголь. У себя дома злоумышленница организовала магазин, где продавала напитки в бутылках с этикетками существующих алкогольных брендов.

В итоге против женщины возбуждена уголовная статья. Ей грозят исправительные работы на срок до одного года или штраф до 80 тысяч рублей.

Примечательно, что в прошлом году пенсионерку уже штрафовали за подделку алкоголя, но ее это не предостерегло.

