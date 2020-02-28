Афиша Сургута на выходные 29 февраля – 1 марта

Суббота, 29 февраля





Юбилейный концерт вокального ансамбля «Росинка»

Городской культурный центр «Строитель», ул. Сибирская, 2, 18:00

В этом году у ансамбля две знаменательные даты: 45 лет с момента создания и 5 лет под руководством Анастасии Парий. Для зрителей будут исполнены стилизованные и эстрадные композицииВарвары, Светланы Сургановой, группы «Мельница», проекта «Soprano Турецкого», Владимира Преснякова, Тины Кузнецовой и других артистов Российской эстрады.

Цена билета: 300 рублей. Номер кассы: 8 (3462) 240-280. По всем вопросам: 24-37-21

Музыкальный вечер «Високосный Rock»

Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10, 17:00

В последний день зимы для гостей «Порта» выступят сразу три местных рок-группы: «Напротив всех» представит громкую и тяжёлую музыку, кавер-группа «Гдз» познакомит сургутян с новым звучанием известных рок-хитов, а экспериментаторы из «Uncle Johnny» порадуют исполнением англоязычных песен.

Цена билета: 200 рублей.

Творческие мастер-классы художника-иллюстратора Алисы Юфа

Галерея «Стерх», Магистральная, 34а

В галерее «Стерх» помимо выставки питерского художника-иллюстратора Алисы Юфа издательств «Самокат», АСТ и др. пройдут мастер-классы по иллюстрации (в 11:00) и комиксам (в 17:00), продолжительность каждого будет не менее двух часов. Для участия на последнем занятии необходимо черную гелевую ручку, маркеры разных цветов.

Цена билета: 700 рублей. Телефон для записи: 350 - 978

Воскресенье, 1 марта





Оперная «Сказка» от Сургутской филармонии

Сургутская филармония, ул. Энгельса, 18, 11:00

Концертная программа «Сказка в опере» познакомит слушателей с операми «Руслан и Людмила» Глинки, «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова, «Волшебная флейта» Моцарта и многих других. В концерте вокальные партии исполнят солисты хоровой капеллы «Светилен». Отрывки сказочных опер прозвучат в исполнении оркестра Сургутской филармонии под управлением главного дирижера – лауреата «Первого открытого конкурса молодых дирижёров им. И. А. Мусина» Станислава Дятлова.

Цена билета: 300 рублей.

Прощание с Масленицей в «Старом Сургуте»

Культурный центр «Старый Сургут», ул. Энергетиков, 2, 12:00

В первый день весны в «Старом Сургуте» подготовили веселую программу для всей семьи. Гостей ждёт театрализованное представление, квест, детская анимация, аттракционы и соревнования, конкурсы с щедрыми призами и вкусные угощения. В конце мероприятия, по старому обряду, сожгут чучело Масленицы.

Вход свободный.

Музыкальный фолк-спектакль проекта Этно-code «So Масленица!»

Центр культуры и досуга «Камертон», ул. Островского, 16/1, 18:00

«Камертон» приглашает как следует проводить зиму и прикоснуться к традициям, оставшись при этом современным человеком. Удивительный проект Этно-code совместил в себе кибер-фолк, этно-рейв, этно-театр, хэппенинг и народное гуляние, из-за чего привлекает внимание и молодого, и старшего поколения.

Вход свободный, пожертвования не возбраняются. Тел. кассы: 90-83-16