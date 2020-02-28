​Сургутские заключенные сделали скамейки и урны для города

В Сургуте заключенные из ИК-11 сделали продукцию для нужд города на 1,5 млн рублей. Осужденные, работающие в цехе металлообработки, изготовили семь площадок для мусоросборников, 30 скамеек и 162 урны. А заключенные из колонии-поселения, которые могут выходить за пределы учреждения, устанавливали готовые изделия.

«Сотрудничество с городской администрацией началось в 2017 году, — рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС начальник пресс-службы УФСИН по Югре Азамат Азнагулов. — Тогда Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности разместило заказ на изготовление оборудования для обустройства мест отдыха горожан на территории парка «За Саймой» и пляжа у Черной реки. Осужденными были изготовлены деревянные настилы для отдыха, раздевалки, зонты со столиками и железные контейнеры для бытового мусора».