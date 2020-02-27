​Вадим Шувалов рассказал, как государство поддержит ипотечников, с которых через суд взыскивает сотни тысяч рублей

Глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице «ВКонтакте» подвел итоги встречи с бывшими участниками региональных ипотечных программ под председательством губернатора Натальи Комаровой. Поводом стало возмущение югорчан тем фактом, что «Ипотечное агентство Югры» через суд взыскивает с них сотни тысяч рублей компенсаций, выплаченных за предыдущие годы. Повод для взыскания: формальное наличие у этих людей во владении жилья в других регионах. В итоге дело несколько раз доходило до голодовки.

«Понимаю, многие разочарованы. Но здесь мы обязаны следовать букве закона: сначала поддержку будем оказывать особо нуждающимся, их в регионе немало. До голодовки дело доводить не стоило, любую проблему всегда можно обсудить за столом переговоров», – сказал глава. Он также заявил, что власти планируют облегчить ситуацию для ипотечников, а именно – не включать их детей в реестр получателей господдержки. «Когда они вырастут, смогу воспользоваться льготами на улучшение жилищных условий», – резюмировал глава.

Напомним, что многие исключенные из программы поддержки ипотечники владели какими-то небольшими долями в недвижимости в других регионах, некоторые получили эти доли во время приватизации, еще будучи несовершеннолетними. Теперь они вынуждены одним платежом (который варьируется от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей) вернуть то, что государство выплачивало им в качестве субсидии на ипотеку в течение многих лет.