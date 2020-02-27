​«Лучше бы и не чистили» Сургутянин показал, как некачественная уборка снега блокирует автомобили во дворах

Некачественная уборка снега во дворах на улице Рабочей в Сургуте приводит к тому, что во дворах прямо на их парковочных местах. Об этом рассказал житель города на портале «Твой Сургут». «Трактора проходят с отвалами и сгребают снег в большой вал, тем самым блокируют выезд машинам, которые припарковались на ночь. Куда смотрят ответственные лица? Высота вала достигает 1 метра!!!» – возмущается горожанин.

Ему ответил замначальника отдела по ремонту и содержанию дорог департамента городского хозяйства Андрей Байков. Чиновник заявил, что направил претензию управляющей компании и указал не недопустимость повторения таких случаев. Однако отметил: «Но поскольку при таком скоплении машин убрать снежный вал только механизированным способом без повреждения машин очень проблематично, то вал, как правило, убирается тогда, когда машины отсутствуют». Байков также посоветовал сургутянам, которые недовольны качеством ремонта или замечают подобные случаи в городе, звонить в МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» (26-87-11, 26-87-13, 26-87-52) или в ДГХ (52-45-19, 52-45-04, 52-45-16).