​Работник «Сургутнефтегаза» торговал наркотиками, чтобы собрать деньги на лечение ребенка

В Сургуте под стражу отправлен работник «Сургутнефтегаза» по подозрению в торговле наркотиками. Как рассказали в городской прокуратуре, сургутянин в сговоре с неизвестным занимался продажей «синтетики», а когда его поймали сотрудники правопорядка, он объяснил свои действия необходимостью собрать деньги на лечение ребенка. «При этом он состоял в трудовых отношениях, получал высокооплачиваемую заработную плату», – подчеркнули представители прокуратуры.

Суд не принял во внимание просьбу подозреваемого остаться под подпиской о невыезде и отправил его в СИЗО, так как вменяемая ему статья входит в разряд особо тяжких. Если его вина будет доказана, то срок тюрьмы может составить до двадцати лет. Сейчас дело проходит дополнительную доследственную проверку.