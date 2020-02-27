​В Сургуте силовики задержали иностранца, объявленного в федеральный розыск

Сотрудники Пограничного управления и полиции Сургута задержали 30-летнего гражданина Азербайджана, который находится в федеральном розыске в течение шести лет. Мужчина направлялся авиарейсом «ЮТ 824» из Баку в Сургут, чтобы устроиться на работу.

«В ходе прохождения пограничного контроля было установлено, что мужчина находился в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления на территории России, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере», — пояснили сотрудники правоохранительных органов.

За совершение преступления мужчине грозит до шести лет лишения свободы.