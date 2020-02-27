​Жители Сургута хотят привезти бродячих собак из своего двора к зданию администрации (02.27.2020) - Новости Сургута
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​Жители Сургута хотят привезти бродячих собак из своего двора к зданию администрации

Фото: siapress.ru, tvoysurgut.ru
Фото: siapress.ru, tvoysurgut.ru

Жители ЖК «Александрия» в Сургуте хотят увезти стаю бродячих собак из своего двора к зданию городской администрации. По словам горожан, бездомные животные оккупировали детские площадки, и жители переживают за собственное здоровье и сохранность малышей.

«Не раз детей уже кусали. Помимо этого, собаки обгадили весь двор и разрывают мусорные мешки. Раньше их вообще здесь не было, а теперь на улицу выходить страшно», — поделились мнением жильцы «Александрии» с корреспондентом СИА-ПРЕСС.

В администрации города пояснили, что в данный момент чиновники прорабатывают возможные варианты решения данной проблемы. «На протяжении двух недель специалисты ИП «Давлетов» (подрядчик, который отвечает за отлов и стерилизацию бродячих животных в Сургуте) проверяют жилые комплексы «Александрия» и «4 сезона». По словам представителей компании, здесь обитают в основном неагрессивные, чипированные собаки», — также пояснили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, в администрации напомнили о рекомендации управляющим компаниям города закрыть мусорные контейнеры крышками, чтобы исключить доступ собак к ним. «Возможно, наличие кормовой базы и является причиной появления в вышеуказанных микрорайонах большого скопления бродячих животных», — добавили специалисты.

Стоит отметить, что согласно федеральному закону «Об ответственном обращении с животными» представители муниципальной власти практически бессильны в отношении бездомных собак — их запрещено усыплять. Регулирование численности производится посредством метода ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат на прежнее место обитания.) При условии отсутствия у чипированной собаки агрессии к человеку, после прохождения вакцинации от бешенства и стерилизации животных возвращают на прежнее место обитания.


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Сегодня в 17:11, просмотров: 358, комментариев: 2


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Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 17:52
Не знаю, как там в Лондоне, я там не был. Может, там собака – друг человека! А у нас, Шувалов – друг человека!
ННФ
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Сегодня в 19:15
Надо бы начать с вопроса "А кто этих собак выкинул на улицу?". Вычислить этих людей и привезти им под двери. Тогда бы не нужно было бы тратить деньги налогоплательщиков на все эти танцы с бубном.

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