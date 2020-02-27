​В Сургуте ликвидировали незаконную рекламу алкомаркета с символикой Победы в Великой Отечественной войне

Контрольное управление администрации Сургута ликвидировало рекламный баннер алкомаркета, где рекламировались спиртосодержащие напитки с символикой Победы в Великой Отечественной войне. Специалисты менее чем за сутки демонтировали конструкцию с изображением двух солдат с кружками пива, георгиевской лентой и логотипом 75-летия Победы в качестве цены на товары. Растяжка располагалась рядом с магазином «24 градуса» на улице Югорской, 34.

По данному факту сотрудники полиции Сургута составили протокол по статье «Нарушение требований к установке и эксплуатации рекламной конструкции» Кодекса об административных правонарушениях, так как баннер был установлен незаконно. В пресс-службе ведомства также уточнили, что материалы дела будут направлены в суд для рассмотрения. Оценку в содержательной части данной рекламы дадут специалисты антимонопольной службы в Ханты-Мансийске.

Кроме того, факт размещения такой рекламы прокомментировал глава Сургута Вадим Шувалов. «Узнал сегодня о вопиющем факте. На одном из городских магазинов, торгующих алкоголем, появилась незаконная реклама. Мало того, на ней автор изобразил официальный логотип 75-летия Победы, как стоимость товара. Это возмутительно. Вывеску уже демонтировали. Считаю, что такие вещи абсолютно недопустимы. Великая Победа – это святой праздник для каждого из нас. Осквернять его не позволительно!» — заявил Шувалов.

Ранее депутат думы Сургута Алексей Кучин направил запрос в правоохранительные органы с просьбой дать оценку этому контенту.