​В Сургуте улицу от Югорского тракта до дороги на Белый Яр хотят назвать в честь Валентина Солохина

В Сургуте новая улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к поселку Белый Яр может быть названа в честь мостостроителя Валентина Солохина.

Об этом в группе думы Сургута в соцсети сообщила ее председатель. «Вчера ко мне поступило обращение от жителей города. Его инициировали несколько человек. Это известные и уважаемые в городе люди. А подписали обращение около тысячи сургутян, — пишет Надежда Красноярова. — В частности, в обращении предлагается присвоить имя В.Ф. Солохина проектируемой улице 4 «З». Проектируемая улица — это еще одни транспортные ворота в город, ближайший путь к мосту, построенному Валентином Федоровичем, что также созвучно той деятельности, которой он занимался всю свою жизнь».

Для справки: Под руководством Валентина Солохина в Сургуте был организован Мостостроительный трест № 11. При его непосредственном участии в кратчайшие сроки удалось построить новые железные линии Тюмень – Тобольск – Сургут, Сургут – Нижневартовск и Сургут – Коротчаево, а также претворить в жизнь идею строительства моста через реку Обь, который сегодня является визитной карточкой Сургута. Валентин Федорович награжден шестью орденами, пятью медалями, является лауреатом Государственной премии СССР в области науки и техники и премии Совета Министров СССР. Имеет почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации», признан победителем первого всероссийского конкурса «Инженер года».

Очерк о Валентине Солохине «А в небе бродит его планета».