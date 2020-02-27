​Администрация Сургута поможет дачникам через суд оформить права на земельные участки (02.27.2020) - Новости Сургута
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​Администрация Сургута поможет дачникам через суд оформить права на земельные участки

Фото со страницы "Вконаткте" Вадима Шувалова
Фото со страницы "Вконаткте" Вадима Шувалова

Глава Сургута Вадим Шувалов заявил, что администрация города поможет членам садово-огороднических кооперативов, находящихся в стадии банкротства, оформить права на жилищные участки через суд.

«Всем тем, кто не успел оформить права на земельные участки, теперь придётся это делать через суд. Если вам кажется это сложным, обратитесь к сотрудникам Администрации, они всё подробно расскажут», – написал мэр.

Обращаться можно по следующим контактам:

Юрий Васильевич Храмков, тел. 522-242, hramkov_yuv@admsurgut.ru;

Дмитрий Александрович Волошин, тел. 522-118, voloshin_da@admsurgut.ru.

Ранее на siapress.ru вышел разбор, в котором корреспондент портала объяснил, почему в Сургуте банкротятся дачные кооперативы.


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Сегодня в 15:00, просмотров: 163, комментариев: 0


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