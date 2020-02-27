Горожане устраивают бунт из-за вырубки деревьев рядом с поликлиникой в Сургуте

На территории Сургутской городской клинической поликлиникой № 1 начали работы по реконструкции — в связи с этим перед зданием вырубают деревья. Планируется укрепить конструктив здания, утеплить его фасад, а также обновить автостоянку, увеличив количество машиномест с 62 до 104. Однако жители близлежащий домов, увидев вырубку деревьев, возмутились и вызвали на место сотрудников природоохранной прокуратуры и полиции.

Руководство поликлиники объясняет: все мероприятия проводятся в соответствии с рекомендациями специалистов управления по природопользованию и экологии администрации Сургута.

«Работы проводятся на территории больницы, все официально и законно. Осенью 2019 года мы вместе с экологами провели компенсирующие мероприятия — высадили 28 деревьев, в этом году высадим еще 20. Таким образом количество насаждений на прилегающей к поликлинике территории увеличится почти в два раза, — пояснил корреспонденту СИА-ПРЕСС главный врач поликлиники Максим Слепов. — Сейчас меняем конфигурацию газонов, чтобы увеличить парковку, поэтому вырубке подлежат 20 деревьев. Мы делаем все, чтобы стало лучше — будет большая парковка, обнесенная забором, озеленение, ремонт дорожного полотна».