​В Сургуте власти и строители хотят повысить высоту нового дома на Набережном проспекте на пять этажей – до 25-этажки

В Сургуте планируется повышение этажности нового дома на Набережном проспекте. Общественные слушания по этому поводу объявил глава города Вадим Шувалов. Согласно размещенной на портале администрации документам, речь идет о земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101142:428 на Набережном проспекте, дом на котором даже по нынешнему проекту должен быть высотой в 20-21 этаж, а на общественное обсуждение вынесен рост до 24-25 этажей. При этом количество квартир должно вырасти с 299 до 386, общая площадь квартир при этом вырастет с 20,4 до 21,8 тысяч квадратных метров (если пересчитать на квартиру, то средняя площадь упадет с 68 до 56 квадратов).

Повлиять на это решение и высказать свое отношение к очередному росту очередного дома в Сургуте можно на общественных слушаниях, которые пройдут 19 марта в зале заседаний думы города на улице Восход, 4. Мероприятие начнется в 18.00. Вход туда свободный – нужно иметь при себе паспорт.