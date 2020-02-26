​Сургутяне пожаловались, что на улице Островского ассенизаторы ежедневно сливают фекалии у тротуара

На улице Островского напротив ТЦ «Торговый град» в Сургуте ассенизаторские машины ежедневно сливают фекалии в колодец у тротуара. При этом они переезжают пешеходную зону, попадают на место газона (там образуется страшная грязь, вытекающая на тротуар), а колодец нередко забывают закрыть. Жалобу на это вопиющее поведение оставил житель города на портале «Твой Сургут».

Начальник административного контроля контрольного управления Максим Салий отчитался перед горожанином, что рассказанная им история направлена в полицию, так как пресекать подобное должны именно правоохранители. Чиновник также посоветовал звонить в дежурную часть по телефону 102 сразу же, если подобная машина со злыми намерениями подъедет на точку слива.