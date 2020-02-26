В Сургуте пройдут публичные лекции о педагогике и местной литературе от докторов наук

С 28 по 29 февраля в Сургуте пройдет ежегодная конференция «Глушковские чтения», в рамках которой 17 докторов наук прочитают публичные лекции для всех желающих. Мероприятия пройдут на базе Сургутского государственного педагогического университета на улице Артема, 9.

Лекторы проведут уроки в одно и то же время в течение часа, поэтому посетителям предстоит выбрать, на кого пойти. В пятницу лекции пройдут с 10 до 11, а в субботу с 11 до 12. Среди тем: педагогика, спорт и югорская литература.

Отметим, среди гостей конференции - академик Российской академии образования и заслуженный деятель науки РФ Николай Подуфалов. Он примет участие в открытии мероприятия в 10 утра.

Помимо лекций, в программе показательные учебные занятия и мастер-классы для студентов университета.