​Правительство Югры отказало молодым семьям, которые голодали, в требованиях о поддержке (02.26.2020) - Новости Сургута
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​Правительство Югры отказало молодым семьям, которые голодали, в требованиях о поддержке

В Сургуте на встрече губернатора Югры Натальи Комаровой и молодых семей-участников окружной программы по улучшению жилищных условий населения, глава региона заявила, что власти не смогут оказать ту поддержку жителям, на которую они рассчитывали после голодовки.

Ипотечное агентство округа требует вернуть сотни тысяч рублей более чем у 600 молодых семей, которые при покупке квартир в ипотеку воспользовались мерами поддержки от правительства Югры. Их обвинили в незаконном участии в программе и через суд добиваются возврата денег единовременно. По словам активистов, одним из условий участия в программе было отсутствие собственности на территории Югры, однако после многих лет жители округа выяснили, что требовалось отсутствие жилой собственности на территории всей страны.

«Я не вижу сейчас возможностей и аргументов, чтобы вводить новые меры поддержки. Обоснованность позиции — один из важнейших аргументов. Также мы руководствуемся главным принципом жилищного кодекса Российской Федерации участия в государственном обеспечении жильем граждан — это нуждаемость», — заявила губернатор округа.

Глава региона отметила, что сейчас у правительства нет возможности поддерживать людей, у которых уже имеется в собственности жилье, пусть и вне округа. Сургутяне заявили, что десятилетиями проживают в Югре, а в квартирах на территории России многие семьи имеют лишь долю из-за приватизации, которую проводили еще до совершеннолетия участников программы.

По итогам встречи также было принято решение ознакомить югорчан с результатами проверки окружного Ипотечного агентства, которую еще год назад проводили силовые органы. Это связано с просьбами участников программы, которые сомневаются в законности действий правительственной структуры.

Представители инициативной группы участников окружной программы в беседе СИА-ПРЕСС отметили, что не ожидали такой категоричной позиции Комаровой в их отношении. «Во время голодовки на выходных были переговоры с заместителем губернатора Андреем Зобницевым. Складывался диалог, было ощущение, что все-таки правительство войдет в нашу ситуацию и поймет, что отдать сумму более полумиллиона рублей, которую нам компенсировали в течение пяти-восьми лет, за месяц непросто, а иногда невозможно. Мы рады, что для некоторых категорий — малоимущих, многодетных — будут выделены какие-то меры поддержки. А все остальные — видимо заработают»,— поделились мнением сургутяне.

Стоит отметить, что на встрече присутствовали две женщины также участницы программы по улучшению жилищных условий, которые пришли, чтобы высказать благодарность правительству округа за оказанные меры финансовой поддержки.


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Сегодня в 15:26, просмотров: 97, комментариев: 0


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