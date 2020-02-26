Судьба нового ритуального зала в Сургуте под вопросом из-за юридической казуистики

Строительство первого ритуального зала в Сургуте может задержаться – чиновники столкнулись с юридическим казусом: для помещения нет подходящей функциональной зоны. Из-за этого прощальный зал, изначально задуманный как межконфессиональный, нужно «привязать» к определенной религии – православию, например. Об этом стало известно об отчете сургутской администрации в городской думе:

«Как таковых ритуальных залов просто так нигде не существует, мы не встретили таких. Они все относятся к другому объекту: моргу, крематорию, храму, - рассказал депутатам замдиректора Департамента Архитектуры и Градостроительства Юрий Валгушкин, - Территория размещения зала предназначена для культовых сооружений, то есть мест совершения богослужений. Это могут быть часовни, храмы, монастыри. На начале проектирования нужно определиться с размещением такого культового объекта».

Замдиректора ДАиГ уточнил, что территории достаточно, чтобы разместить на ней несколько ритуальных залов разных религий, которые есть в Сургуте.

Такой расклад не устроил думу по нескольким причинам. Во-первых, город нуждается в ритуальном зале уже сейчас, но если планировать под него новый культовый объект, то строительство затянется:

«У нас ничего нет на новый храм. На проект снова уйдут долгие годы», – опасается депутат Евгений Барсов.

Во-вторых, изначально планировалось, что зал прощаний будет межконфессиональным. На этом заострил внимание председатель комитета думы по городскому хозяйству Владимир Клишин:

«Привязывать ритуальный зал к какой-то конкретной конфессии нет смысла – это будет неправильно, потому что религий в нашем городе много.

Я не думаю, что это такая большая проблема. Необязательно привязывать зал к моргу или часовне – почему бы не пристроить его к похоронному бюро? Это может быть частный инвестор, такой бизнес есть, и он пользуется спросом у людей».

В ответ чиновники сообщили, что построить ритуальный зал можно и без храмовой пристройки, но для этого придется искать новую функциональную зону. В администрации переживают, что изменение назначения зоны застройки может привести к тому, что предприниматели получат законное право на нецелевое использование территории.

В итоге гордума порекомендовала властям Сургута найти компромисс – зал нужно строить по изначальной задумке, то есть без привязки к определенной религии. В марте чиновники и депутаты снова встретятся, чтобы вернуться к этому вопросу.

Напомним, первый ритуальный зал в Сургуте появится на городском кладбище за бывшими автосалонами на улице Аэрофлотской.