​Губернатор Югры лично встретится с молодыми семьями, которые устраивали голодовку в Сургуте

В среду, 26 декабря, губернатор Югры Наталья Комарова проведет личный прием граждан в Сургуте, где встретится с молодыми семьями, которые устраивали голодовку на прошедших выходных. Беседа пройдет в администрации города.

Протестная акция была организована участниками югорской программы по улучшению жилищных условий населения, с которых Ипотечное агентство округа требует вернуть сотни тысяч рублей. Более 600 молодых семей при покупке квартир в ипотеку воспользовались мерами поддержки от правительства Югры. Их обвинили в незаконном участии в программе и требуют вернуть суммы, доходящие до миллиона, единовременно.

В беседе с корреспондентом СИА-ПРЕСС организаторы голодовки отметили, что были огорчены тем, что губернатор Югры не смогла посетить их во время акции. Однако они рассказали, что во время голодовки с ними на связи находился заместитель главы округа Андрей Зобницев.

«Замгубернатора одобрил наше предложением провести проверку пакета документов, который мы подавали для участия в этой программе много лет назад. Одним из условий было отсутствие собственности на территории Югры, и мы предоставляли соответствующие справки. После условия изменились и по отношению к нам применили обновленные редакции постановлений по которым мы вставали на учет: требовалось отсутствие жилья на территории всей России, — пояснила одна из голодающих Ольга Хитренко. — Также мы внесли предложение об изменении территориальности в пользу людей, чтобы учитывалось, как и было заявлено изначально, имущество участников программы только на территории ХМАО».

По словам участников протестной акции, они ожидают на завтрашней встрече с Комаровой конкретных решений по их проблеме.