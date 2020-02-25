​«Все эти машины окажутся во дворах» Сургутяне возмущены запретом на ночную стоянку возле двух торговых центров

Возле торговых центров «Исток» и «BraVo» на улице 30 лет Победы в Сургуте появились знаки, запрещающие оставлять машины на ночь, что возмутило местных жителей. «Эти 120 метров вмещают около 50 автомобилей, что очень актуально в густонаселенном районе. Весь транспорт, который ранее оставляли на этом месте, теперь попадет на тротуары и детские площадки близлежащих дворов», – высказался пользователь портала «Твой Сургут» и попросил администрацию прокомментировать законность этих запретов и отменить их.

Замначальника отдела по ремонту и содержанию дорог департамента городского хозяйства Андрей Байков ответил сургутянину, что установка запрещающих знаков была согласована. «Установка знаков призвана упорядочить пользование парковкой, исключить появление «подснежников», которые там появлялись с завидным постоянством, а также позволит более качественно содержать территорию», – заявил представитель администрации.

Стоит отметить, что это не первый случай конфликта между жителями и собственниками крупных объектов недвижимости из-за парковочных мест. Подобные решения ограничить доступ частных автомобилей в нерабочее время (причем с помощью шлагбаумов) принимали руководители торговых центров на улице Киртбая, где ситуация с парковками во дворах тоже очень сложная, – тогда долгие переговоры с жителями так же ни к чему не привели.