Одна из старейших строительных компаний Сургута может достроить дома обманутых дольщиков

Одна из старейших строительных компаний Сургута, «Сургутгазстрой», может взяться за достройку домов обманутых дольщиков. Речь идет о жилых комплексах «Уютный» (44 микрорайон) и «Ривер Хаус» (21 и 22 микрорайоны). Об этом прессе стало известно сегодня, 25 февраля, на встрече представителей бизнеса с чиновниками городской администрации.

Сейчас подходят к концу полгода переговоров с властью. По словам замглавы Сургута Владимира Шмидта, в течение недели город предоставит бизнесу технические данные недостроев.

Затем у компании будет несколько недель на размышления, готовы они заняться неоконченными домами или нет. В случае утвердительного ответа бизнесу потребуется несколько месяцев, чтобы составить план работ и договориться с обманутыми дольщиками.

Если «Сургутгазстрой» возьмется за проблемные дома, то он выступит не только как инвестор и разработчик проекта, но и – с большой вероятностью – как строитель. К роли застройщика компания вернется после почти 20-летнего перерыва – последний свой жилой дом организация сдала в 2002 году на проспекте Мира, 3.

В беседе с журналистами заместитель гендиректора «Сургутгазстроя» Василий Птицын рассказал, что главные риски для компании – это банкротство «Северстроя», застройщика проблемных жилых комплексов «Уютный», «Любимый» и «Ривер Хаус». Если он начнет процедуру ликвидации, все риски, затраты и обязательства станут бременем «Сургутгазстроя».

Чтобы сгладить риски и компенсировать затраты инвестора, администрация Сургута готова выделить вакантные земельные участки в неосвоенных микрорайонах города: 45, 50, 51 и 30, а также участки, изъятые у других компаний из-за неплатежей по арендной плате.

Однако, по словам Василия Птицына, новые земельные участки не являются главной мотивацией компании:

«Зачем мы в это ввязываемся? Собственник «Сургутзастроя» – коренной сургутянин, и он очень любит свой город. Поэтому одним из стимулирующих факторов стало желание решить проблемы сургутян, а уже потом деньги».

Справка: горожанам 54-летняя строительная компания «Сургутгазстрой» известна по «Сити Моллу», «Сити Центру», Ледовому дворцу и храму Преображения Господня.

Напомним, проблемы обманутых дольщиков в Югре продолжаются больше года. Они требуют банкротства застройщиков, выходят на пикеты и протесты, снимают клипы и даже подают в суд на правительство Югры.