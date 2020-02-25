Филармония Сургута приглашает на «Сказку в опере» в исполнении симфонического оркестра, в которой примут участие вокалисты хора «Светилен»

1 марта в сургутской филармонии состоится концерт «Сказка в опере», в котором прозвучат отрывки опер «Руслан и Людмила» Глинки, «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова, «Волшебная флейта» Моцарта, «Дуэт кошек» Россини, «История Кая и Герды» Баневича и другие. Мероприятие состоится в фойе второго этажа в 11:00.

В концерте вокальные партии исполнят солисты хоровой капеллы «Светилен». Отрывки сказочных опер прозвучат в исполнении оркестра Сургутской филармонии под управлением главного дирижера – лауреата «Первого открытого конкурса молодых дирижёров им. И. А. Мусина» Станислава Дятлова.

Купить билеты можно в кассе Сургутской филармонии или на сайте. Цена одного билета: 300 рублей. Справки по тел. 52-18-01, 52-18-02.