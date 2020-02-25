​Администрация Сургута пытается бороться с бездомными собаками, ограничив им доступ к мусорным контейнерам

В Сургуте администрация города отправила управляющим организациям уведомление, чтобы те закрыли доступ к мусорным контейнерам бездомным собакам. Так чиновники надеются снизить количество животных в жилых микрорайонах.

«В адрес организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, направлены уведомления о необходимости закрыть контейнеры, предназначенные для накопления твердых коммунальных отходов, в том числе пищевых отходов, крышками для ограничения доступа животных к корму. Надеемся, что мероприятия позволят снизить количество животных в микрорайонах города», — сообщает на портале «Твой Сургут» начальник отдела организации управления жилищным фондом и содержания объектов городского хозяйства Татьяна Лепихина в ответе на одну из поступивших жалоб.

Напомним, в настоящий момент законом бездомных собак, не представляющих опасности, возвращают из отлова после вакцинации, чипирования и стерилизации на прежние места обитания.