​В Сургуте два человека погибли во время пожара в жилом доме

Сегодня, 25 февраля, в жилом доме в Сургуте произошел пожар, где погибли два человека. Возгорание случилось около 12.00 в квартире, расположенной на первом этаже дома по улице Бажова, 12.

«Первые подразделения прибыло спустя шесть минут после сообщения о пожаре. Огонь распространился в пределах одной квартиры. Горение ликвидировали за три минуты. В ходе тушения из здания эвакуировали 14 человек. Два человека были обнаружены без признаков жизни. Для ликвидации пожара были задействованы 17 специалистов МЧС и 5 единиц техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания», — уточнили корреспонденту СИА-ПРЕСС сотрудники МЧС Югры.

По предварительным данным, других пострадавших в пожаре нет.

Очевидцы происшествия заявили, что находившиеся в огне люди не смогли выбраться из квартиры на первом этаже, потому что они инвалиды.