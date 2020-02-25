​В Сургуте задержан мужчина, по пьяни выбивший дверь в чужую квартиру

Сургутские полицейские задержали мужчину, который выбил дверь в чужую квартиру, будучи пьяным. Инцидент произошел ночью 23 февраля на улице Александра Усольцева, 26.

Как пишут очевидцы, сначала злоумышленник поступал в дверь, а затем, когда ему не открыли, стал выбивать ее ногой.

«Позвонили в полицию в 2:36. Нам сказали, что вызов принят, но прошло полчаса, и никто не приехал. Позвонили ещё раз, было занято. В 3:34 мы дозвонились, на что нам ответили: «Сегодня выходной, ждите!», - пишет сургутянка, проживающая по соседству. Она же сняла видео происшествия:

Полиция установила личность злоумышленника – им оказался 36-летний житель города:

«Что произошло, извиняюсь… После банкета был пьяным… Вот… Ну, извините, простите», - прокомментировал свой поступок прокомментировал свой поступок нарушитель спокойствия. Он пообещал, что так делать больше не будет.

Мужчине выписан штраф за мелкое хулиганство и нарушение тишины и покоя граждан.

Напомним, также в праздничные выходные в Сургуте неадекватный мужчина вырвал шлагбаум во двор голыми руками.