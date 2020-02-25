​В Сургутском районе у женщины стащили кошелек с деньгами и картой прямо на кассе магазина

В поселке Федоровский Сургутского района у одной из местных жительниц стащили кошелек с деньгами и картой прямо на кассе магазина.

Полицейские выяснили, что мужчина 1985 года рождения в очереди увидел, как стоящая перед ним покупательница начала складывать продукты, а чехол с карточкой и деньгами оставила около кассы. В этот момент он быстро забрал его и ушел. Всего вор «обогатился» на три тысячи рублей.

Преступника быстро поймали, похищенное забрали и вернули владелице, мужчине же грозит до двух лет лишения свободы.



