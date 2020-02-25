​Мошенники приглашают жителей Сургута сняться в «Регианальном кино»

В Сургуте в соцсетях распространяется пост, в котором мошенники приглашают горожан сняться в «Регианальном кино» — проекте местного режиссера Стаса Крючкова.

В обманном посте мошенники призывают людей — мужчин и женщин в возрасте от 16 до 55 лет, отправлять им свои заявки на электронку, чтобы стать актерами массовки первого плана. За работу обещают заманчивую оплату — 2800 рублей за съемочный день. После получения заявки потенциальных актеров просят за 280 рублей купить бейдж-пропуск на съемочную площадку.

Авторы «Регианального кино» в своей официальной группе подтверждают, что от их лица действуют мошенники.

Отметим, что в других городах России также встречаются подобные схемы обмана.