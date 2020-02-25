​В Сургуте пропал 74-лений дедушка

В Сургуте пропал Игорь Гаврилюк — мужчина 1946 года рождения вышел из дома 17 февраля ночью и не вернулся. Пожилой горожанин проживал по адресу улица Озерная, 29. Помощь в поисках мужчины сейчас оказывают волонтеры и специалисты УМВД Сургута.

Среди примет пропавшего называют средний рост (170-175 см), вес около 70 кг, плотное телосложение, редкие седые волосы и голубые глаза. У него нарушена речь и шаткая походка. По данным ориентировки, мужчина был одет в серую кроличью шапку, темно-синюю куртку на белом мехе, тельняшку, черные штаны и коричневые валенки по колено. При себе у него копия паспорта и ключи от дома на шее.

В случае обнаружения мужчины просят звонить руководителю поискового отряда Александру: 8(924)486-04-52.